Булыкин оценил шансы Глушенкова стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте сезона.

Эксперт заявил, что в «Зените» собраны качественные игроки, поэтому у Глушенкова есть много возможностей для взятия ворот.

«Здесь главное — забить. У него все есть в плане футбольных качеств. Если он будет реализовывать свои шансы, то может стать лучшим бомбардиром», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что еще нужно посмотреть, как Глушенков сыграет против ЦСКА или «Спартака».

На счету Глушенкова пять забитых мячей в трех сыгранных матчах во всех турнирах.