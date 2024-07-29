Лепёхин: «Результативность Глушенкова немного пугает»

Экс-игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о самом обсуждаемом футболисте нового сезона Российской премьер-лиги – Максиме Глушенкове.

«Очень удачный переход. Даже немного пугает его результативность. В целом всегда при переходе из команды в команду требуется время на адаптацию. Но то, как Максим вошёл в сезон в «Зените», удивляет», - говорит Лепёхин Legalbet.

Напомним, что за три официальных матча в форме «Зенита» Глушенкову удалось оформить в ворота соперников пять мячей. В «Зените» он лишь с этого лета, ранее полтора года Максим выступал за «Локомотив». По итогу двух туров питерцы идут на первом месте.