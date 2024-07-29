Колыванов предположил, в ком проблема Тюкавина

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался по поводу форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Колыванов отреагировал на слова Алексея Сафонова – агента молодого динамовца.
Ранее Сафонов заявил, что Тюкавин забивал бы за сезон по 30 голов, если бы был футболистом «Зенита».
«Думаю, главная проблема Константина – точно не одноклубниках, а в его агенте. Форвард высокого класса должен забивать не только когда всё идет хорошо, но и в те моменты, когда команде трудно, когда надо тащить и переворачивать матчи», - цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».
Отметим, что в двух прошедших матчах Российской премьер-лиги Константин Тюкавин проводил на поле по 90 минут . «Динамо» забило шесть голов, но Тюкавин пока не забил ни разу.
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