Колыванов предположил, в ком проблема Тюкавина

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался по поводу форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Колыванов отреагировал на слова Алексея Сафонова – агента молодого динамовца.

Ранее Сафонов заявил, что Тюкавин забивал бы за сезон по 30 голов, если бы был футболистом «Зенита».

«Думаю, главная проблема Константина – точно не одноклубниках, а в его агенте. Форвард высокого класса должен забивать не только когда всё идет хорошо, но и в те моменты, когда команде трудно, когда надо тащить и переворачивать матчи», - цитирует Колыванова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в двух прошедших матчах Российской премьер-лиги Константин Тюкавин проводил на поле по 90 минут . «Динамо» забило шесть голов, но Тюкавин пока не забил ни разу.