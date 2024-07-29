Семшов — о Барко: «Наконец-то «Спартак» приобрёл классного футболиста»

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением об игре аргентинского новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

25-летний хавбек дебютировал в матче второго тура чемпионата России с «Химками» (3:1) и отметился забитым мячом со штрафного удара.

Семшов заявил, что Барко оставил приятные впечатления своей игрой.

«Наконец-то «Спартак» приобрел классного футболиста. Надеюсь, Барко еще наберет форму и поможет команде. «Спартаку» не хватало такого игрока в центре поля», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

31 июля «Спартак» проведет первый домашний матч в новом сезоне против «Динамо». Игра первого тура Кубка России начнется в 18:30 по мск.