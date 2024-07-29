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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три слабейшие команды в начале чемпионата, они главные претенденты на вылет из РПЛ

29 Июля 2024 • 18:35 Комментировать

Второй тур Российской премьер-лиги подошёл к концу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главных аутсайдеров чемпионата, которые могут завершить первую часть сезона на дне турнирной таблицы.

Новички РПЛ

В этом году Российскую премьер-лигу пополнили сразу три новичка («Динамо» Махачкала, «Химки» и «Акрон»), два из которых впервые в истории вышли в элитный дивизион («Динамо» и «Акрон»). Принято считать, что новички являются главными претендентами на вылет, но есть много обратных примеров. В своих первых сезонах после возвращения неплохо себя проявляли «Крылья Советов», «Оренбург», «Рубин» и многие другие команды. Если смотреть по старту сезона, то «Акрон» из этой троицы новичков выглядит тем клубом, у которого наибольшие шансы не покинуть РПЛ напрямую.

«Факел»

Коллектив из Воронежа проводит уже третий сезон в чемпионате России, и если в первый год команде было тяжеловато, то в прошлой кампании «Факел» смог избежать даже стыковых матчей, за счёт которых остался в элите в сезоне-2022/23. Одна из главных проблем «Факела» — тренерская чехарда, ведь за два года в клубе успели поработать пять специалистов. После двух стартовых туров у «Факела» нет набранных очков, и пока команда не впечатляет своей игрой. Возможно, по ходу сезона мы увидим очередную тренерскую перестановку.

«Пари НН»

В конце прошлого сезона «Пари НН» Сергея Юрана медленно катился вниз, в результате чего было принято решение о смене тренера. За четыре тура до финиша чемпионата спасать ситуацию был призван не самый очевидный тренер — Саша Илич. На решающем отрезке «Пари НН» дважды пропустил по шесть мячей, а в двух остальных играх заработал два очка, что не позволило команде выбраться из зоны стыков. В переходных матчах нижегородцы с большим трудом остались в РПЛ, и было принято решение продолжить сотрудничество с Иличем. Как кажется, это решение было поспешным. Ноль очков в двух турах и семь пропущенных голов от «Рубина» и ЦСКА тому подтверждение. Пока «Пари НН» входит в число главных претендентов на вылет, но всё может изменить отставка Илича, о которой уже начали говорить в СМИ.

«Крылья Советов»

Подопечным Игоря Осинькина не позавидуешь. Опытный специалист уже устал раскрывать таланты, которые очень быстро покидают команду, уходя на повышение. Каждый раз у «Крыльев» получалось находить замену, но долго так продолжаться не может. Текущим летом самарцы не подписали ни одного полевого игрока и после двух стартовых домашних матчей имеют в графе набранных очков цифру «0». Если «Крылья Советов» не укрепят состав, то будут бороться за выживание по ходу всего сезона.

Кто будет в зоне вылета в конце зимы

Напомним, на данный момент по регламенту в Мелбет-Первую лигу напрямую вылетают две последние команды РПЛ, а ещё две участвуют в стыковых матчах. Есть ощущение, что по итогам первой части сезона на дне турнирной таблицы будут находиться «Крылья Советов» и «Пари НН», но, возможно, кого-то из этой пары заменит махачкалинское «Динамо», которое практически не усилилось после повышения в классе. Зимой картина может полностью поменяться, клубы будут всеми силами пытаться исправить ситуацию за счёт трансферов, изменения стиля игры, а кто-то попробует и сменить тренера.

Дмитрий Миляев


Самая слабая команда в начале сезона-2024/25?
Акрон Пари НН Динамо Махачкала Крылья Советов Факел
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