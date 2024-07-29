Булыкин: «Спартак» Станковича должен бороться за тройку

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какие эмоции у него вызывает главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Первую игру провалил. Вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от них. Я считаю, что «Спартак» по мастерству футболистов должен бороться за тройку», — приводит слова Булыкина издание «Спорт-Экспресс».

По итогам двух туров в копилке «Спартака» три набранных очка, которые позволяют команде занимать лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующим соперником «красно-белых» в рамках РПЛ станут «Крылья Советов».