В «Акроне» назвали главную задачу на сезон

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о задачах команды в текущем розыгрыше РПЛ.

«Основная задача — сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон. На это направлены все наши силы на сегодняшний день», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что «Акрону» хотелось бы избежать и попадания в стыковые матчи.

Стоит сказать, что «Акрон» впервые в своей истории вышел в элитный российский дивизион.

На данный момент коллектив из Тольятти располагается на шестой позиции в турнирной таблице, набрав три очка в двух турах.

В следующем туре РПЛ «Акрон» примет на своем поле московское «Динамо».