«Оренбург» объявил об аренде 21-летнего турецкого защитника Казымджана Караташа. Срок соглашения между уральским клубом и стамбульским «Галатасараем» рассчитан на один сезон.

Караташ – воспитанник измирского «Алтая», летом 2022 года футболист переехал в Стамбул и присоединился к системе «Галатасарая». Минувшую весну провёл в середняке турецкой Суперлиги – «Анкарагюджю». Также в активе новичка оренбуржцев игра за молодёжные команды Турции разных возрастов.

Основная позиция игрока – левый защитник, но иногда футболист может сыграть и выше – левого вингера и даже центрального нападающего. Transfermarkt оценивает турецкого игрока в 1,9 млн евро.