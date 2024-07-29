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​Ташуев: «Краснодару» тяжело без Кордобы»

29 Июля 2024 • 18:16 Комментировать
Краснодар
0:0
Динамо Махачкала

В российском чемпионате прошли матчи второго тура, «Краснодар» сыграл с новичком высшей лиги РПЛ - махачкалинским «Динамо». Матч закончился вничью - 0:0. Известный отечественный специалист Сергей Ташуев считает, что «быкам» сложно без нападающего Джона Кордобы. Он назвал его лидером клуба.

- Команда начала сезон не в оптимальном составе. Отсутствие Кордобы сказывается на атаке. Джон — лидер «Краснодара», без него команде тяжеловато, - цитирует слова Ташуева «РБ Спорт».

В следующем своём матче в рамках российского чемпионата «Краснодар» сыграет с воронежским «Факелом».


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