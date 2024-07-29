Дюпин высказался об игровом времени в «Краснодаре»

В летнее трансферное окно опытный вратарь Юрий Дюпин подписал контракт с «Краснодаром». В трёх прошедших матчах сезона 2024/2025 36-летний игрок на футбольное поле не выходил. По словам Дюпина, он не обсуждал с главным тренером команды Мурадом Мусаевым своё игровое время.

«С Мусаевым своё игровое время я не обсуждал. Такого не было. Посмотрим, как будет дальше. Я работаю на тренировках и жду своего шанса», - цитирует Дюпина «РБ Спорт».

«Краснодар» в двух прошедших турах Премьер-лиги набрал только два очка, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). Ранее «быки» проиграли «Зениту» (2:4) в битве за суперкубок России.