Кафанов: «Основного вратаря в «Ростове» сейчас нет»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о позиции голкипера в донском клубе.

«Первого голкипера нет сейчас. Мало времени было его определить, будем делать это по ходу сезона. Три вратаря пришли одновременно. Каждый по-своему силён», - говорит Кафанов для телеканала «Матч ТВ».

В первых двух турах нового сезона РПЛ защищал ворота дончан Рустам Ятимов. Также в распоряжении тренерского штаба «Ростова» есть Даниил Одоевский и Хидает Ханкич. Летом клуб покинули основной голкипер Сергей Песьяков, а также его сменщик Никита Медведев. Они играют за «Крылья Советов» и «Пари НН» соответственно.