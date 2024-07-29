В «Акроне» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о трансферных планах клуба.
«Трансферная кампания «Акрона» не завершена, мы планируем приобретение пары футболистов», — цитирует Задояна «РБ Спорт».
Специалист отметил, что рассматриваются варианты подписания опытных футболистов, игравших в чемпионате России. Кроме того, Задоян высказался о возможном приглашении форварда Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии.
«Не готов комментировать конкретные фамилии. Работа ведется», — подытожил функционер.
После двух туров «Акрон» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три балла.
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