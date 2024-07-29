В «Акроне» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Трансферная кампания «Акрона» не завершена, мы планируем приобретение пары футболистов», — цитирует Задояна «РБ Спорт».

Специалист отметил, что рассматриваются варианты подписания опытных футболистов, игравших в чемпионате России. Кроме того, Задоян высказался о возможном приглашении форварда Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии.

«Не готов комментировать конкретные фамилии. Работа ведется», — подытожил функционер.

После двух туров «Акрон» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три балла.