Губерниев рассказал, когда можно будет оценить силу «Спартака»

Во втором туре Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл на выезде «Химки» со счётом 3:1. При этом Дмитрий Губерниев, известный спортивный обозреватель, уверен в том, что оценивать силу команды Деяна Станковича ещё очень рано – для этого нужно дождаться матчей против топ-команд.

«Чтобы мы могли оценить настоящую силу «Спартака», у них должны быть в соперниках «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар». Вот когда «красно-белые» сыграют с ними, тогда будет понятно, куда движется команда», - цитирует Губерниева Metaratings.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Крылья Советов» 5 августа. Но ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт 31 июля – против «Динамо» в Кубке России.