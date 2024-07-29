«Химки» пополнят ещё три-четыре новичка

Подмосковные «Химки» до конца летнего трансферного окна усилятся ещё тремя-четырьмя новичками. Такой новостью делится инвестор клуба Туфан Садыгов.

«Ждать ли еще усиления этим летом? Однозначно. Планируем подписать в ближайшее время трёх-четырёх игроков», - говорит Садыгов с телеканалом «Матч ТВ».

По итогу двух первых туров нового сезона РПЛ вернувшиеся в элиту «Химки» занимают 13-е место, в активе команды всего лишь один набранный балл. В первом туре была ничья с махачкалинском «Динамо» (1:1), во втором – поражение дома от «Спартака» (1:3).

Летом в клуб уже пришли Денис Глушаков, Антон Заболотный, Резиуан Мирзов и другие футболисты.