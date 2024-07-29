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Губерниев оценил новичка «Спартака» Барко

29 Июля 2024 • 17:58 Комментировать

В воскресенье атакующий полузащитник Эсекьель Барко дебютировал за «Спартак». Аргентинец сразу же попал в стартовый состав и в первом же матче забил гол, поразив ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.

Комментарий по поводу Барко дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его мнению, аргентинец уже оправдывает трансфер.

«Барко – отличный футболист, который забил прекрасный гол. Раз он забил, то уже начал оправдывать деньги, которые «Спартак» заплатил за него», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Химки» на выезде со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Эсекьель Барко ещё теги
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