Белоус заявил, что Глушенкову далеко до уровня Аршавина

Известный функционер Юрий Белоус высказался о сравнении нападающего «Зенита» Максима Глушенкова с легендой «сине-бело-голубых» Андреем Аршавиным.

«Это хорошо, но Аршавин мог играть как слева, так и справа. Пусть Глушенков оставит такой же след в истории «Зенита». Максиму до уровня Аршавина еще играть и играть», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». На счету 24-летнего футболиста три выхода на поле и пять забитых мячей во всех турнирах.

Ближайший матч «Зенит» проведет 30 июля против «Факела». Игра первого тура группового этапа Кубка России должна будет стартовать в 21:00 по мск.