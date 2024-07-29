«На месте Чалова не поехал бы в ПАОК» — Радимов

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном уходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК.

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий сомневается в переходе. По данным СМИ, Чалов должен провести встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу своего будущего.

«На месте Чалова я точно не поехал бы в ПАОК, я бы подождал, сыграл в РПЛ, заявил о себе здесь, потому что скауты российскую лигу тоже смотрят. И дождался бы предложения из Испании», — заявил Радимов «РБ Спорту».

В текущем сезоне Чалов появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.