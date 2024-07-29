Лунёв назвал преимущество Баку в сравнении с Москвой

С этого лета голкипер Андрей Лунёв стал игроком московского «Динамо». В прошлом сезоне Андрей выступал в Азербайджане, защищая цвета «Карабаха», многократного чемпиона страны.

Голкипер назвал преимущество Баку в сравнении с Москвой, в которой он сейчас живёт.

«Москва в топах городов, сравнивать с Баку её не совсем корректно. Но и столица Азербайджана хороша по-своему, там есть всё, что нужно для жизни. Там здорово, климат приятный, а ещё море есть, в Москве его нет», - делится Лунёв для Sport24.

«Динамо» после двух туров нового сезона РПЛ делит первое место таблицы с питерским «Зенитом».