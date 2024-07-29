Тикнизян не считает, что «Зенит» сильно превосходит остальные команды РПЛ

Защитник Наир Тикнизян из «Локомотива» указал на то, что в последние годы футбол изменился. По мнению Тикнизяна, сейчас в Российской премьер-лиге все команды имеют примерно одинаковый уровень. Словом, игрок «Локомотива» не считает, что «Зенит» сильно превосходит всех остальных.

«В РПЛ сейчас все команды примерно одного уровня. Даже возьмём чемпионат Европы, можете назвать одну команду, которая всех обыгрывала с крупным счётом? Все соперники примерно одного уровня, футбол изменился», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Напомним, что «Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России. Новый сезон Премьер-лиги питерская команда начала с двух побед с одинаковым крупным счётом 4:0 – над «Крыльями Советов» и «Рубином».