Радимов: Я не понимаю Соболева

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации форварда «Спартака» Александра Соболева.

Эксперт признался, что не понимает Соболева, у которого проблемы в плане эмоционального состояния.

— Стоп, у тебя зарплата под 2 миллиона евро в год, и мы будем ждать, пока у тебя будет то эмоциональное состояние? Как-то не вяжется, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Бывший футболист отметил, что «Спартак» и без Соболева здорово смотрелся в минувшем матче с «Химками» (3:1).

Ранее стало известно, что 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основной командой «красно-белых».