Попов: «Станкович пытается играть в современную схему, которую все подзабыли»

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов порассуждал об игре московского «Спартака» в воскресном матче РПЛ. В нём «красно-белые» играли с подмосковными «Химками», обыграв оппонентов – 3:1.

«Всё в матче с «Химками» понравилось, но впереди не хватает агрессии. Но есть штрихи современного футбола, Станкович пытается играть в современную схему, которую подзабыли: 4-3-3», - говорит Попов с Legalbet.

31 июля в среду «Спартак» ожидает игра против «Динамо» в Кубке России. В третьем туре РПЛ в понедельник «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».