Радимов высказался о влиянии Барко на игру «Спартака»

Футбольный эксперт Владислав Радимов поделился комментарием об игре «Спартака» в минувшем матче с «Химками».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1.

«Спартак» в этом туре очень понравился. А ведь просто привезли одного футболиста. И команда побежала», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Барко забрал весь центр поля и показал потрясающую игру.

Напомним, матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего аргентинца. Барко отметился одним забитым мячом и был признан лучшим игроком поединка.

В следующем туре РПЛ «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов».