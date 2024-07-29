Дюпин: «Не нашли свою игру»

В российском чемпионате прошли матчи второго тура, «Краснодар» сыграл со своим прямым соперником - московским «Динамо». Матч закончился вничью - 0:0. Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин считает такой исход игры неудачным для своей команды. Он посетовал на то, что «быки» не смогли нащупать свою игру:

- Мы мало контролировали мяч, из-за этого приходилось много бегать. Думаю, в этом и кроется причина. «Краснодар» не нашел свою игру в этом матче, - цитирует слова Дюпина «РБ Спорт».

В следующем своём матче «Краснодар» сыграет с ЦСКА - но это будет в рамках Фонбет Кубка России.