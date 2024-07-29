Бразильский хавбек Исмаэл Силва снова стал игроком грозненского «Ахмата», о возвращении игрока сообщает клубная пресс-служба.

Силве 29 лет, в «Ахмате» он уже выступал с 2017 по 2021 годы. Затем уехал в Саудовскую Аравию, где играл за «Аль-Файсали» до зимы 2023 года. С тех пор пребывал без клуба. Всего за четыре сезона в «Ахмате» футболист сыграл в 114 матчах.

Контракт Исмаэла с грозненцами рассчитан по схеме «1+1». Выступать за клуб бразилец будет под номером 11.

«Ахмат» начал новый сезон РПЛ с двух ничьих подряд – с «Краснодаром» дома и «Оренбургом» в гостях. Главный тренер команды – Магомед Адиев.