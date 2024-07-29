Орлов оценил трансферы «Зенита»

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, текущим летом «Зенит» сделал отличные приобретения.

«В первую очередь это Латышонок. Вратарь — это же полкоманды. А про Глушенкова я и полгода, и год назад называл лучшим игроком чемпионата России», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Стоит сказать, что на счету Глушенкова уже пять забитых мячей в трех матчах за «Зенит».

После двух сыгранных туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ, имея в своей копилке шесть зачетных баллов.