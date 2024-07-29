Радимов не видит «Локомотив» в борьбе за топ-3 РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов оценил перспективы «Локомотива» в новом чемпионате России. По мнению Радимова, «железнодорожники» не будут бороться за место в тройке. В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал четвёртым, отстав от третьего «Динамо» только на три очка.

«Конечно, очков будет меньше, и «Локомотиву» придётся бороться за совершенно другие места. Я их, например, и близко не вижу в борьбе за тройку», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В то же время Радимов отметил, что в составе «Локомотива» есть хорошие молодые игроки.

В двух прошедших турах Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и проиграл «Динамо» (1:3).