Бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеао продолжит выступать за кубанский клуб.

Официальный телеграм-канал «быков» сообщил, что с 28-летним футболистом был подписан новый трудовой договор до июля 2027 года.

Напомним, Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. За это время он появился на поле в 107 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Кайо составляет 1,8 млн евро.

31 июля «Краснодар» примет ЦСКА в рамках первого тура группового этапа Кубка России, начало — в 21:00 по мск.