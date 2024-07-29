Радимов ответил, как бы современный «Зенит» выступил в Лиге чемпионов

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов пофантазировал о том, как бы «Зенит» в нынешнем виде мог бы выступить в Лиге чемпионов.

«Нет, «Зенит» не «пошумел» бы в Лиге чемпионов. По одной причине: он очень давно не играл в ней и не знает, что это такое – Лига чемпионов сейчас», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

По мнению Радимова, «Зенит» в Лиге чемпионов мог бы выйти из группы, но дальше конкурировать с грандами европейского футбола в нынешнем составе не смог бы.

Радимов отметил, что после возвращения в еврокубки российским командам нужно будет возвращать командный опыт выступления в международных турнирах.