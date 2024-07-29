Геркус: «Максимум «Локомотива» — медали»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах «железнодорожников» в текущем сезоне чемпионата России.

«Они не будут бороться за чемпионский титул с «Зенитом». Если насчет «Динамо» еще можно подумать, то максимум «Локомотива» — медали», — заявил Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению специалиста, «Локомотиву» не хватает опытных и качественных футболистов.

В двух стартовых матчах чемпионата России подопечные Михаила Галактионова занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав три очка.

Следующим соперником «Локомотива» станет грозненский «Ахмат».