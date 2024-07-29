Дюпин назвал город, где будет жить после завершения карьеры

Футболист «Краснодара» Юрий Дюпин назвал город, в котором планирует жить после того, как повесит вратарские перчатки на гвоздь.

«После завершения карьеры останусь жить в Краснодаре. Это родной город для меня. Город – топ, климат тоже. Всё нравится», - цитирует Дюпина «РБ Спорт».

Напомним, что 36-летний Дюпин стал футболистом «Краснодара» в прошлом месяце. Пока что опытный голкипер на футбольное поле не выходил.

Добавим, что в двух прошедших турах Российской премьер-лиги «Краснодару» удалось набрать только два зачётных балла. «Быки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).