Гайич — о работе с Николичем: «Самое главное, чтобы был результат»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о работе под руководством нового главного тренера Марко Николича.

«Николич отличный тренер, с ним очень хорошо работать. На данный момент мы стараемся понять все его идеи, перестроиться как можно быстрее. Самое главное, чтобы был результат, тогда работать легче», — приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в межсезонье, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-синие» провели два матча, в которых заработали четыре очка. Стоит сказать, что пока команда ни разу не пропустила.