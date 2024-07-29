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Гайич — о работе с Николичем: «Самое главное, чтобы был результат»

29 Июля 2024 • 16:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
04.08 15:30

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о работе под руководством нового главного тренера Марко Николича.

«Николич отличный тренер, с ним очень хорошо работать. На данный момент мы стараемся понять все его идеи, перестроиться как можно быстрее. Самое главное, чтобы был результат, тогда работать легче», — приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в межсезонье, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-синие» провели два матча, в которых заработали четыре очка. Стоит сказать, что пока команда ни разу не пропустила.

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