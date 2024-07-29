Сёмин выделил двух игроков «Спартака»

В воскресенье «Спартак» смог порадовать своих болельщиков. Команда Деяна Станковича обыграла «Химки» на выезде со счётом 3:1 в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Давая комментарий по поводу выступления «красно-белых», Сёмин выделил двух футболистов команды.

«Барко отлично себя проявил, Бонгонда замечательно сыграл с «Химками», - цитирует Сёмина Metaratings.

Отметим, что матч против «Химок» был дебютным для Эсекьеля Барко в «Спартаке». Аргентинец смог забить гол, отметившись классным ударом со штрафного в правую «девятку».

«Спартак» после двух туров Российской премьер-лиги имеет три очка в кармане.