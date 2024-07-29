Гафин: «Зачем смотреть на «Зенит»? У «Динамо» свои ресурсы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, может ли «Зенит» предоставить ещё один шанс в чемпионской гонке.

«Мы смотрим на себя. Зачем смотреть на «Зенит»? У нас свои возможности и ресурсы. Наша задача — извлекать максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Гафина портал «РБ Спорт».

Напомним, за один тур до конца прошлого сезона Российской премьер-лиги «Динамо» было на первом месте в турнирной таблице, но упустило титул в заключительной игре.

После двух туров текущего сезона «Динамо» идет на второй позиции, набрав шесть очков. Такое же количество баллов у лидирующего «Зенита».