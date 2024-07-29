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Сёмин высказался о «Спартаке»

29 Июля 2024 • 16:27 Комментировать
Химки
1:3
Спартак Москва

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий о «Спартака». Накануне команда Деяна Станковича обыграла «Химки» в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1.

«Спартак» - это команда более высокой квалификации, чем «Химки», поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду», - цитирует Сёмина Metaratings.

Теперь «Спартак» будет готовиться к дерби против «Динамо» в Кубке России. Команды сыграют уже в ближайшую среду, 31 июля.

Отметим, что в двух прошедших турах чемпионата России «Спартак» смог набрать три очка.

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Спартак Москва Юрий Сёмин

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