Сёмин высказался о «Спартаке»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий о «Спартака». Накануне команда Деяна Станковича обыграла «Химки» в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1.

«Спартак» - это команда более высокой квалификации, чем «Химки», поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду», - цитирует Сёмина Metaratings.

Теперь «Спартак» будет готовиться к дерби против «Динамо» в Кубке России. Команды сыграют уже в ближайшую среду, 31 июля.

Отметим, что в двух прошедших турах чемпионата России «Спартак» смог набрать три очка.