Руководитель «Динамо» оценил тренера Личку

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, высказался насчёт слов комментатора Дмитрия Шнякина о том, что у клуба в прошлом сезоне были вопросы к главному тренеру команды Марцелу Личке по сверхатакующей игре. По словам Гафина, ему сложно комментировать инсайды. Босс «бело-голубых» предложил смотреть на факты.

«Есть факты: Марцел – наш главный тренер, мы завершили чемпионат в призах и выполнили задачу, контракт тренера продлён. Всё это говорит о том, что наш тренер – высококвалифицированный специалист, с которым мы видим совместное будущее», - цитирует Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на третьем месте. При этом «бело-голубые» могли быть недовольны, ведь они выпустили из рук чемпионство в самом последнем туре.