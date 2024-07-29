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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко: «Не нужно делать трагедии из первых матчей»

29 Июля 2024 • 16:08 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о неудачном старте в новом розыгрыше чемпионата России.

Специалист согласился со словами главного тренера команды Игоря Осинькина, который вынес за скобки крупное поражение от «Зенита».

«Тяжелый старт чемпионата. Но не нужно делать трагедии из первых матчей. В матче с «Ростовом» на игру сильно повлиял первый мяч, который мы пропустили в раздевалку», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Функционер добавил, что хотел бы увидеть большое количество болельщиков на предстоящих играх, ведь они всегда помогают команде.

После двух туров «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

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