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​Удальцов снова жаждет отставки Илича

29 Июля 2024 • 16:05 Комментировать
Пари НН
0:3
ЦСКА Москва

Нижегородский «Пари НН» начал сезон с двух поражений, и эта ситуация даёт дополнительные козыри в руки спортивного директора клуба Александра Удальцова, который уже давно ведёт свою борьбу против главного тренера клуба Саши Илича.

Сейчас Удальцов, как сообщает «РБ Спорт», снова возвращается к подобным требованиям - они уже звучали ранее в конце прошедшего сезона. Но пока что Илич сохраняет свою должность, руководство продолжает ему доверять.

А в следующем туре российского  чемпионата «Пари НН» предстоит сыграть в Махачкале с местным «Динамо». Этот матч состоится четвертого августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Удальцов Пари НН Саша Илич ещё теги

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