​Удальцов снова жаждет отставки Илича

Нижегородский «Пари НН» начал сезон с двух поражений, и эта ситуация даёт дополнительные козыри в руки спортивного директора клуба Александра Удальцова, который уже давно ведёт свою борьбу против главного тренера клуба Саши Илича.

Сейчас Удальцов, как сообщает «РБ Спорт», снова возвращается к подобным требованиям - они уже звучали ранее в конце прошедшего сезона. Но пока что Илич сохраняет свою должность, руководство продолжает ему доверять.

А в следующем туре российского чемпионата «Пари НН» предстоит сыграть в Махачкале с местным «Динамо». Этот матч состоится четвертого августа.