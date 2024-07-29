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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Зенит» - лучшая команда второго тура РПЛ»

29 Июля 2024 • 16:00 Комментировать

Бывший защитник таких клубов, как московское «Динамо» и «Ростов», Виталий Дьяков, не сомневается в том, что лучше всего во втором туре начавшегося чемпионата России по футболу себя показал чемпион страны - питерский «Зенит». Подопечные Сергея Семака снова выиграли со счётом 4:0.

- Лучшая команда тура — «Зенит», это очевидно. Сильно и мощно стартовали не только в этом туре, но и в первом. «Зенит» на данный момент самая сильная команда не только второго тура, но и в целом чемпионата, - цитирует слова Дьякова издание «РБ Спорт».

Третий тур российского чемпионата пройдёт в конце начавшейся недели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виталий Дьяков
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