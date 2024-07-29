Аршавин оценил критикуемого форварда «Спартака»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде. Костариканец накануне забил первый гол в Премьер-лиге только в 14-м матче.

«Мне, честно, он нравится. Он игровичок. Когда был Промес, они на турнире очень хорошо чувствовали, комбинировали. Это тот нападающий, с которым можно сыграть. Может быть, он не типичная «девятка».

Мне он симпатичен. Знаю, что много негатива из-за того, что он не забивает и стоит дорого, но он игровичок. С ним можно что-то смастерить – нужны люди, которые будут подыгрывать, давать», - сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».