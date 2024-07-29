​Лапочкин: «Карасёву доверяют, потому и судит два тура подряд»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает признаком большого доверия и профессиональной компетенции то, что арбитра Сергея Карасёва назначили на два тура подряд в РПЛ. Он отсудил матч первого тура между «Ростовом» и московским ЦСКА, а затем отработал на встрече между столичными клубами «Локомотив» и «Динамо».

- Сергей Карасев судит уже два матча подряд? Ему доверяют и к нему нет никаких нареканий от руководства. О том, что он незаменим, говорит его статистка за последние 15 лет в Премьер-Лиге, - цитирует слова Лапочкина «РБ Спорт».

Третий тур РПЛ пройдёт в конце начавшейся недели.