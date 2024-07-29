Вера: Написал Личке, что он станет чемпионом с «Динамо»

Экс-хавбек «Оренбурга» Лукас Вера, ныне выступающий за «Химки», высказался о работе Марцела Лички в московском «Динамо».

«Личка проделал очень большую работу в «Динамо». Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом», — цитирует Веру Metaratings.

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на третьей позиции в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на один балл.

По итогам двух туров подопечные Марцела Лички занимают второе место в РПЛ, имея в своей копилке шесть очков.

В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с тольяттинским «Акроном».