Бистрович прокомментировал возможный переход Чалова в ПАОК

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о возможном переходе своего одноклубника Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

Игрок отметил, что на данный момент ничего не думает о возможном трансфере, так как нужно смотреть, что произойдёт, а сам форвард пока тренируется вместе с «армейцами», при этом он дал понять, что будет рад возможному переходу нападающего.

«Он уже играл там, ему понравилось, поэтому, если он хочет … Фёдор — игрок высокого уровня и будет хорошо чувствовать себя там, если переход осуществится», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что ПАОК готов активировать опцию выкупа, сумма которой составляет три миллиона евро.