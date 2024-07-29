Вингер «Ференцвароша» Маркиньос может остаться в клубе. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, венгерский клуб не намерен отпускать Маркиньоса в «Локомотив», пока «железнодорожники» не переведут первый транш в размере двух с половиной миллионов евро. Уточняется, что остальные полтора миллиона «Локомотив» должен будет заплатить в следующем году.

Кроме того, «Ференцварош» требует, чтобы бразилец прошел медосмотр в Будапеште. Предлагается, что венгры просто передумали отпускать Маркиньоса после его успешной игры в квалификации Лиги чемпионов.