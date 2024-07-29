Стало известно, когда Файзуллаев вернётся в расположение ЦСКА

Стало известно, когда полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вернётся в расположение клуба из олимпийской сборной Узбекистана.

Как сообщает Bobsoccer.ru, к матчу третьего тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», который пройдёт в воскресенье, 4 июля, 20-летний футболист прибудет в команду, а уровень его готовности к поединку будет оценивать тренерский штаб.

Напомним, что сборная Узбекистсна уже по итогам двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф соревнований в столице Франции. В третьей встрече она сыграет против сборной Доминиканской Республики. Матч пройдёт завтра, 30 июля.