Игрок ЦСКА Гайич высказался о своём будущем

Защитник ЦСКА Милан Гайич дал комментарий по поводу своего будущего. По словам сербского футболиста, он хотел бы продолжить выступления в составе «армейцев».

«Пока ничего не знаю насчёт моего нового контракта. На данный момент не общался со своим агентом. Хочу ли остаться в ЦСКА? Да, конечно», - цитирует Гайича «Спорт-Экспресс».

Действующее трудовое соглашение Милана Гайича с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Всего за ЦСКА Гайич провёл 83 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и девять результативных передач на партнёров.

После двух туров Премьер-лиги ЦСКА имеет четыре очка в своём активе.