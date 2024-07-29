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Защитник «Краснодара» Тормена высказался о шансах побороться с «Зенитом» за чемпионство

29 Июля 2024 • 15:26 Комментировать

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о шансах команды побороться с питерским «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25.

Игрок отметил, что чемпионат только стартовал, и прошло лишь две игры, в которых его команда не проиграла.

«Нужно смотреть на это с позитивной стороны. Чемпионат длинный, а «Краснодар» еще покажет, что это большая команда высокого уровня, которая способна бороться за любые места», - приводит слова Тормены «Матч ТВ».

Напомним, что после двух туров подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе два очка. В третьей встрече они сыграют на выезде против «Факела». 

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