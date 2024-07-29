Ларин назвал сильнейшего россиянина РПЛ

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Специалист признался, что не ожидал такого резкого старта от Глушенкова в «Зените».

«Думаю, что сейчас Глушенков — это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, а не только в своем клубе. В РПЛ ни у кого нет такого уровня креатива, как у Максима», — приводит слова Ларина Metaratings.

24-летний Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива» текущим летом. В составе «сине-бело-голубых» футболист появился на поле в трех матчах во всех турнирах и забил пять мячей.

Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.