Президент ЦСКА Гинер принял решение по будущему Чалова

Нападающий Фёдор Чалов в понедельник встретился с руководителями ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», президент московского клуба Евгений Гинер одобрил трансфер Чалова в греческий ПАОК.

Источник отмечает, что на днях Евгений Гинер общался по телефону с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди. Эта беседа тоже завершилась в пользу трансфера Чалова.

В ближайшие дни Чалов вылетит в Салоники. В настоящий момент решаются детали трансфера 26-летнего футболиста.

ПАОК не представляет топ-лиги Европы, но при этом выступает в еврокубках, что наверняка стало немаловажным фактором для Чалова.