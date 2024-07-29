Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о воронежском «Факеле».

- Нельзя кататься на одном и том же велосипеде очень долго. Такая система назначения тренеров, которая действует в «Факеле», пагубна для любого клуба. Я прочитал высказывание гендиректора о том, что это у них системная работа. Ничего себе системная работа! Чуть ли не каждые полгода тренера меняют.

Футболисты в «Факеле» среднего уровня. Они могут чего-то добиваться только за счёт большого желания, стремления и борьбы. А в мастерстве они большинству команд Премьер-лиги уступают. Я уважаю Воронеж. Судил там, знаю многих людей оттуда. Болельщики у «Факела» прекрасные. Открыли в городе новый стадион – здорово.

Но мне кажется, что слишком задержалась там группа москвичей, которые рулят всем в клубе. Пора прийти к делу более колоритным фигурам. В «Факеле» нужно менять менеджмент, а не тренеров раз за разом, спуская на них всех собак. Если продолжится в том же духе, Воронеж будет претендовать на вылет из Премьер-лиги, – заключил Стипиди.

В двух первых турах РПЛ «Факел» проиграл московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2).