​Гендиректор «Пари НН»: «Романцева даёт мудрые советы»

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» рассказал о сотрудничестве с Олегом Романцевым - легендой тренерского дела в России. По его словам, время от времени бывший наставник российской сборной даёт ценные советы в своём качестве советника нижегородского клуба.

- Олег Иванович со своим опытом может очень быстро отсеять шелуху, отделить зерна от плевел и выдать совет, который будет максимально целевым, без воды, без непонятных смыслов. Дает очень правильные и мудрые советы, - цитирует слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

Романцев помогает «Пари НН» советами с декабря прошлого года.